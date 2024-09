Noos – L’avventura della conoscenza | anticipazioni ospiti e streaming

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 5 settembre 2024)Stasera, giovedì 5 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda, la serie scientifica in sette puntate di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campicondotta da Alberto Angela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Parte dalla ricostruzione del percorso medico di un “grande traumatizzato” la nuova puntata del programma di Alberto Angela. Dai primi soccorsi sul luogo dell’incidente al trasporto in elicottero in uno dei più moderni “trauma center” d’Italia, a Cesena, attrezzato per stabilizzare le condizioni del paziente entro un’ora dall’incidente. Si farà poi il punto sulla più grande e pericolosa trasformazione del mondo in cui viviamo, ormai già in atto: il cambiamento climatico.