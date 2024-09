Mary di Danimarca e la sindrome da nido vuoto | il figlio Christian se ne va in Africa

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 5 settembre 2024) Chissà come sono le mamme australiane. Se assomigliano a quelle del Nord Europa, abituate a vedere i figli andar via presto di casa, o se sono più simili a quelle italiane, protettive e apprensive fino a quando la prole non ha raggiunto l’età pensionabile. Battute a parte, non deve essere stato facile, ieri, perdisalutare il primogenito, il principe, pronto a iniziare una nuova avventura in un altro continente.dicostretta a separarsi dalMercoledì 4 settembre, infatti,diha lasciato la casa di famiglia – o, dovremmo dire, il palazzo – per cominciare il suo anno sabbatico. Con il diploma in tasca, ottenuto a giugno, il futuro re ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura lontano da casa.