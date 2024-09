Luigi Samele si sposa con Olga Kharlan | la proposta in California e la foto dell’anello su Instagram

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Bologna, 5 settembre 2024 –ha detto sì: lo schermidore plurimedagliato olimpicosi è dichiarato alla sua compagna ucraina, a sua volta sei volte medagliata olimpica nella sciabola, durante la loro vacanza in. I due atleti, bronzo nella sciabola individuale pere oro in quella squadre e bronzo nell'individuale per laalle Olimpiadi di Parigi, dividono il loro amore ormai da cinque anni. A formalizzare la decisione anche ladell'anello immortalata in un post sudicon la frase: ”Unexpectedly i said yes” (“Inaspettatamente ho detto di sì”). La loro storia d'amore è nata tra le pedane del circuito mondiale di scherma e fortificata da un particolare evento che vide protagonisti i due sciabolatori tre anni fa.