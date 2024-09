LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | il vento cala e la partenza viene rimandata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14 Le condizioni a Barcellona si stanno rivelando decisamente molto complicate. Chissà cosa ci attende per semifinali e finali 14.10 20 minuti, in teoria, alladi American Magic-Ineos. Fino a mezz’ora fa la brezza spirava a 9-11 nodi, adesso è scesa di colpo tra 3 e 6 14.05 COLPO DI SCENA! Ilto di colpo!spostata alle 14.30! Allora la vediamo dura che si disputino 5 regate 14.03 Alle 14.10 la prima regata tra American-Magic e Ineos. Alle 14.44 Luna Rossa-Orient Express. 14.00 Al momento sul campo di regata ilspira tra 9 e 11 nodi. 13.56tra 8 e 14 nodi. Dunque c’è spazio per disputare tutte e cinque le regate previste. 13.55 Le regate più interessanti saranno le prime due, dunque American Magic-Ineos e Luna Rossa-Orient Express. 13.53 Oggi l’onda è piuttosto increspata. 13.