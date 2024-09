LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | concluse le prime gare attesa per Tapia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:15 A un solo centimetro dal podio il 4° salto della cinese Chen (4.98)! Classifica che resta invariata nel salto in lungo femminile T38: Ekler su Palomeque (4.99 +0.3) e Breen (4.99 -0.4). 11:11 Classifica 100 metri femminili T37: Wen X. (CHN) 12.52 T. Swanson (USA) 13.19 J. Roberts (USA) 13.29 11.08 Con un gran salto da 4.99 la colombiana Palomeque Moreno si riprende la seconda piazza provvisoria dopo il 4° giro di salti. Imbattibile l’ungherese Ekler mentre scala in terza la britannica Breen. 11.05 Alle 11.09 al via la finale dei 100 metri femminili T37: Final Lane Bib NPC Name Personal Best Season Best 2 2541 UKR KOBZAR Nataliia (T37) 13.37 13.55 3 2485 RSA JAMES Sheryl (T37) 13.53 13.65 4 2120 CHN JIANG Fenfen (T37) 13.17 13.