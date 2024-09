Letture viaggi e amicizia tra i temi di questa edizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) I momenti dedicati ai bambini continuano sabato 7 settembre alle 17 nel Cortile Duomo S. Andrea, dove si materializza l’appuntamento con “Vita”, a cura di Agnese De Rito, Valentina Ulissi, Francesca Vincentini. È un laboratorio creativo per bambini e genitori, che si focalizza nella lettura dell’albo illustrato “Vita” di Lisa Aisato, un capolavoro di letteratura per l’infanzia che combina arte e narrazione, nel quale si guarda alla vita come un continuo processo di cambiamento. Ogni bambino creerà, con il genitore, una pagina del proprio “libro della vita”, includendo disegni, collage di materiali naturali o piccole sculture. Alle 18.15 al Palco della Musica, c’è attesa per “Un mondo di isole”, a cura di Serenella Quarello, laboratorio per bambini da 7 anni in su.