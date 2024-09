La Francia ha problemi di leadership | i vari Mbappé e Griezmann all’Europeo non sono stati d’aiuto L’Equipe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2024) Domani c’è la partita di Nations League trae Italia.si preoccupa di analizzare un problema che a tratti ci ricorda un po’ l’Italia: ai Blues manca un vero e proprio leader. Certo cie Maignan. Ma il giornale francese fa notare che nei momenti di difficoltànon tuttiin grado di caricarsi la squadra sulle spalle.scrive: “La storia recente della squadra francese ha dimostrato che gli equilibri posessere molto fragili. Chiedete a Ibrahima Konaté (25 anni). Prima dell’Europeo, il difensore del Liverpool pensava di giocare un ruolo di primo piano in campo con la maglia tricolore, anche nella. Poche settimane dopo, il parigino ha terminato la competizione con zero minuti nelle gambe. La dura realtà di una squadra in pieno rinnovamento dal 2022, e dove stanno emergendo pochi nuovi leader.