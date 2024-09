Il marchio giapponese Setchu debutta a gennaio 2025 sulla passerella di Pitti Uomo 107

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Firenze, 5 settembre 2024 – Mentre tra una settimana a Milano Fashion Week sfilerà la moda femminile per l’estateecco cheImmagine, da Firenze, comincia ad annunciare gli eventi per la prossima edizione dinumero 107 a. Una corsa all’anticipazione gustosa ed interessante che mostra come la moda italiana si muova sempre puntando all’internazionalità. Così fa piacere sapere che sarà Satoshi Kuwata, Founder e Creative Director di, il Guest Designer alla prossima edizione diImmaginea Firenze, 14-17. Per l’occasione, il vincitore del CNMI Fashion Trust Grant 2023 per designer indipendenti e dell'LVMH Prize for Young Fashion Designer 2023, presenterà il suo primo fashion show a Firenze, in un luogo che sarà poi comunicato.