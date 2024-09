I modelli i tagli i colori più indicati e di tendenza per le invitate alle cerimonie autunnali nel 2024

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’autunno, la stagione più romantica. Sarà per questo che sempre più bride-to-be decidono di convolare a nozze nel mese di ottobre. La stagione fredda ai suoi inizi, con i propri tipicie profumi, è perfetta come sfondo da favola. A confermarlo, anche l’ultimo Rapporto sul Settore Nuzialepubblicato da Matrimonio.com, secondo il quale più di 4 coppie su 10 (41%) scelgono questo periodo dell’anno per pronunciare il fatidico “sì, lo voglio”.