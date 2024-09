Giulia De Lellis | È stato l’anno più difficile della mia vita ecco perché

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 5 settembre 2024)Defra le pagine di Cosmopolitan si è aperta confessando che “quello appena passato èsenza dubbiopiù, complesso e anche ricco di cambiamenti nella mia“. Questoha avuto vari problemi che, per fortuna è riuscita a risolvere. “Ho avuto due delle persone più importanti per me che si sono ammalate contemporaneamente quest’anno. Non trascuro mai il mio lavoro, però quando c’è qualcosa che non va in famiglia o se ci sono problematiche del genere io mi anniento, mi si spegne il cervello e arrivo a fare cose come trascurare il lavoro o annullarlo completamente. Io che abbia la febbre, stia male, discuta col fidanzato, con un’amica, non mi fermo mai. Non mi fermo mai. Quest’anno sono arrivata a bloccare il mio lavoro, a stravolgere la mia, proprioun anno molto intenso e faticoso a livello personale”.