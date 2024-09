Giannini invita Povia | Ti aspetto a Pennabilli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Carissimo, sono un sindaco ’libero di scegliere’. Un sindaco accogliente con gli italiani controcorrente. Se Nichelino con te è irriverente, tiassieme alla mia gente". Firmato: Mauro, sindaco (appunto) di. Che il breve ’ma intenso’ testo sopra citato l’ha pubblicato sulla sua pagina Facebook. Titolo: "Mauroè con". L’antefatto: tutto nasce dalla decisione, nei giorni scorsi, del sindaco di Nichelino, borgo in provincia di Torino, Giampiero Tolardo, di escludere il cantante dalla giura del talent del 20 settembre a Nichelino (’Nichelino’s Got Talent’) per le sue posizioni no vax e antiabortiste.