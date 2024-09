Fiorentina Palladino | Vincere trofeo sarebbe un sogno dobbiamo creare ambiente positivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Portare ununma noi intantoessere bravi aunqui al Viola Park, dove si possa lavorare bene, dove stiamo bene insieme. Questa deve essere la nostra casa, eessere bravi ad aggiungere ogni giorno un mattoncino per questi grandi obiettivi, con entusiasmo, partecipazione e dedizione soprattutto. Vedo che i ragazzi sono molto applicati e la cosa che mi ha sorpreso di più è aver notato una grande predisposizione al lavoro, ad apprendere ed ascoltare da parte loro”. Così Raffaelein un’intervista rilasciata a Dazn. Il tecnico dellaha aggiunto: “Voglio cercare di dare il massimo insieme al mio staff per questa società perché hanno creduto in noi. Stiamo cercando di fare del nostro meglio, siamo ambiziosi, vogliamo fare bene sapendo che è stato fatto un grande lavoro prima.