Errani e Vavassori che storia | agli Us Open il primo Slam di una coppia tutta italiana

(Di giovedì 5 settembre 2024) New York, 5 settembre 2024 – Sorrisi quando l’altro sba, testatine amichevoli e urli d’esultanza dritti in faccia. Sarae Andreaalzano la coppa degli Us, ridefinendo il concetto di complicità. Lapartita da Wimbledon con l’idea di assaltare le Olimpiadi riscrive invece ladel doppio misto azzurro. Nessuno come loro, nell’anno in cui i più bei record dell’Italtennis si sono sgretolati. Si giocava pure contro il campo, con il pubblico a sostenere Donald Young (ultima partita prima del ritiro per dedicarsi al Pickleball) e Taylor Townsend, regolati 7-6, 7-5.