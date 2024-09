Emergenza editoria Mollicone FdI | La sfida della qualità contro le gogne digitali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 settembre 2024 – Onorevole Federico, FdI, la Fieg - Federazione italiana degli editori di giornali - ha lanciato un appello alla politica, tutta, per difendere il settore dell’informazione dalla crisi in atto. Si sente di condividerlo? “Ho accolto positivamente l’invito di inFieg – con cui abbiamo un dialogo strutturato e costante – sulla manovra di Bilancio e la nuova legge sull’”. Lei è anche presidenteCommissioneCamera. “In questa veste ho invitato la Federazione, insieme al sottosegretario Barachini, in audizione in Commissione. Siamo pronti ad ascoltare tutte le categorie del settore per arrivare a un testo che tuteli la libertà di informazione, pilastrodemocrazia, e rafforzi l’impegno pubblico.