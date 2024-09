Consigli per una skincare perfetta pre e post pilates

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 5 settembre 2024) Fare, o in generale qualsiasi attività sportiva, è un ottimo modo per tenersi in forma. Eppure gli effetti dello sport, specie se praticato all’aperto, possono influire sulla pelle e accentuare la comparsa di imperfezioni. Per questo, basta adottare dei piccoli accorgimenti per unapre eallenamento. Cosa fare prima? Il primoo è rimuovere il trucco poiché il fondotinta, a contatto con il sudore e il sebo prodotto dalla pelle, aumenta la comparsa di brufoli e punti neri. Bisogna poi utilizzare un detergente per pulire in profondità la pelle. A seguire, è importante applicare una crema idratante così da mantenere la pelle nutrita. Infine, se si pratica sport all’aperto è bene applicare una protezione solare. Per scoprire gli step da effettuare dopo l’allenamento, viamo di vedere il video di Amica.