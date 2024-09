Comune di Salerno partono i lavori a via De Renzi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCominciano domani mattina venerdì 6 settembre idi consolidamento, messa in sicurezza e ripristino di via De. L’intervento deldi, in danno ai proprietari delle aree private, servirà a ripristinare la regolare circolazione dopo i danni provocati dal rogo delle scorse settimane. La scorsa settimana il Sindaco Vincenzo Napoli aveva personalmente consegnato ed illustrato il progetto alla Soprintendenza che ha rilasciato i relativi pareri ed autorizzazioni. Ildi, in considerazione dell’importanza di questa strada per la circolazione urbana ed extraurbana, ha deciso d’intervenire con urgenza nelle more del complesso contenzioso inerente alcune parti dell’area interessata. I tempi precisi di esecuzione dell’intervento saranno definiti in corso d’opera e successivamente comunicati.