Ciclismo attesa per la 46esima edizione del Gp Industria & Artigianato di Larciano

(Di giovedì 5 settembre 2024)– Una corsa professionistica dicon grandi protagonisti per le strade della provincia di Pistoia. Si corre domenica (8 settembre) ed è tutto pronto per il via. Mancano tre giorni alladel Gpdi, corsa di categoria Pro organizzata dall’Uc Larcianese che potrà contare su un ottimo livello di partecipanti, impreziosito dalla presenza della nazionale italiana di Daniele Bennati e di tre squadre Uci WorldTeams. Annunciato al via Ben Healy che, dopo il successo ottenuto nel 2023, si è ritagliato un ruolo da protagonista con una vittoria di tappa al Giro d’Italia e piazzamenti prestigiosi nelle grandi classiche e alle ultime Olimpiadi.