Chi è Jack Draper avversario di Jannik Sinner in semifinale agli Us Open | la prima vittoria contro l’azzurro e il colpo mancino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nella carriera (e nella vita) di, il nome diè una costante che va sempre di moda. La suaAtp in carriera – da numero 309 al mondo – sull’erba del Queen’s arriva propriol’altoatesino, ora i due si rivedranno sul campo degli Us. In palio la finale del Grande Slam. Nel mezzo, un doppio giocato insieme a Montreal: “È stata un’esperienza bella e al tempo stesso strana condividere il campo con qualcuno di così forte. Alla fine abbiamo fatto un buon doppio e magari ci sarà di nuovo modo di ripetere la cosa in futuro”, aveva dichiarato. Elegantee grande solidità mentale,ha liquidato Alex De Minaur nei quarti in tre set (così come avvenuto in tutti i turni precedenti) continuando la sua grande annata dopo un 2023 di infortuni muscolari. Ha iniziato l’anno fuori dalla top 100, oggi è nei migliori 25.