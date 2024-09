Catania blatte e immondizia nella cucina del ristorante | scatta la chiusura

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) I carabinieri del Nas di, in collaborazione con il personale del distretto veterinario dell’Asp di, hanno eseguito un’ispezione in unsituato nel centro storico della città, il cui nome non è stato diffuso dai militari, nell’ambito di controlli mirati alla sicurezza alimentare. Durante l’operazione, sono emerse gravissime carenze igienico-sanitarie, tra cui la presenza die sporco diffuso, che hanno portato al sequestro amministrativo del locale e di 358 chili di alimenti.Leggi anche: Napoli, chiuso il barbiere degli orrori. Tra lamette sporche di sangue,e allacci abusivi alla rete elettrica Le indagini hanno poi collegato questo locale a un secondo, da cui proveniva parte dei prodotti sequestrati.