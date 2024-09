Avvocato sotto inchiesta | Parcelle ‘gonfiate’ per l’assistito invalido A ottobre dal giudice

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’sulle presunteda parte di unferrarese si prepara ad approdare in un’aula di giustizia. Concluse le indagini, il caso comparirà il 2davanti aldell’udienza preliminare. In quell’occasione, l’imputato pottrà scegliere se ‘giocarsi’ il rinvio a giudizio oppure se imboccare la strada di un rito alternativo. Il professionista, settant’anni, deve rispondere di peculato. Secondo le accuse si sarebbe intascato oltre 133mila euro attraverso compensi ritenuti dagli inquirenti spropositati rispetto ai tariffari forensi e comunque a lui non dovuti. La lente degli inquirenti è puntata su alcuni episodi accaduti tra il 2017 e il 2018. Tutto comincia nella primavera del 2014. Il legale era stato nominato daltutelare amministratore di sostegno di un disabile.