Astronomia scoperta una nuova via per la formazione dei pianeti

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tradizionalmente, ladeiè stata descritta come un processo lento e graduale “dal basso verso l’alto”, in cui piccole particelle di polvere interstellare si aggregano nel corso di milioni di anni, passando da granelli della grandezza di pochi micron adi dimensioni significative. Esiste però anche una teoria alternativa: ipossono formarsi rapidamente attraverso un processo noto come “top-down”. Questo avverrebbe nelle regioni caratterizzate da instabilità gravitazionale. In questo scenario il materiale, presente nei dischi di gas e polvere che circondano le giovani stelle, si frammenta in strutture a spirale a causa dell’instabilità gravitazionale; tali frammenti poi si condensano in nuovi