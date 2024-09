Aïcha recensione | un cinema troppo smarcato per restare impresso

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 5 settembre 2024) Se la poeticatografica tunisina è tra le più fulgide, quello di Mehdi Barsaoui è invece un film dalle troppe strade e dai troppi crismi, finendo per dissipare il profilo di una protagonista molto interessante. A Venezia 81 sezione Orizzonti.fluidissimo, quello tunisino.di visione, di appartenenza, di forte sperimentazione narrativa. Unche, per temi, si evolve verso nuovi spunti e nuovi linguaggi. Ci prova, in questo senso, Mehdi Barsaoui, in un lungometraggio che parla di emancipazione femminile, e di quanto la società - tunisina - sia pressante e autoritaria nei confronti dell'individuo. Storia di una sopravvissuta,, presentato nella sezione Orizzonti di Venezia 81, nonché storia di una ricerca della libertà, che passa attraverso numerosi e ingombranti ostacoli (famiglia, lavoro, conoscenze, dogmi, misoginia).