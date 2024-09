Vertice Brics in Russia la Turchia chiede di entrare nell’alleanza anti-occidentale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Laha fatto richiesta di adesione ai. Si tratta di una notizia di grande risonanza per via della posizione geopolitica di Ankara. Il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an, alla ricerca di una maggiore autonomia strategica, ha intrapreso una nuova strada che potrebbe portare il primo membro della NATO all’interno del blocco delle economie emergenti, rappresentato dai. LadineiLaha recentemente confermato il proprio interesse a far parte del blocco, un’alleanza economica e politica composta da Brasile,, India, Cina e Sudafrica, che negli ultimi anni ha accolto nuovi membri come Iran, Emirati Arabi Uniti, Etiopia ed Egitto.