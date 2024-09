US Open 2024 lezioni di tennis di Karolina Muchova | spazzata via Haddad Maia è in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Di nuovo tra le migliori quattro dell’USè di nuovo indello Slam statunitense, dando seguito al risultato dello scorso anno: la ceca gioca una partita impressionante per precisione e varietà contro la brasiliana Beatriz, numero 22 del seeding, sconfitta con un pesante 6-1 6-4 in un’ora e ventitré minuti. Tantissima qualità da parte sua, che raggiunge meritatamente questo traguardo e attende una tra Iga Swiatek e Jessica Pegula. Le prime due palle break a favore della brasiliana lasciano presupporre ad una partenza lampo della testa di serie numero 22, mamette in atto il suo piano diabolico, facendo di tutto per togliere il tempo alla sua avversaria tra mille variazioni, recuperi disperati e colpi da manuale.