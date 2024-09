Uomini e Donne registrazione 4 Settembre 2024 Ida Platano rifiuta una grande opportunità | la reazione di Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Anche Idaè stata presente nelladidel 4. Tuttavia però l’ex dama del trono over potrebbe non rimettere più piede nel programma ed è stata proprio lei a confermare tutto. Di seguito le anticipazioni relative alla puntata regisytrata negli studi Elios di Roma fornita da Lorenzo Pugnaloni: “Ida era ospite in studio, le è stato offerto di rimanere nel trono over ma ha deciso di non voler rimanere nel parterre,le ha detto che quando se la sentirà potrà tornare. Mario non c’era, Ida ha detto che rimane ferma alla sua decisione e che non intende iniziare una relazione con lui.” Anticipazioni: Martina De Ioannon elimina tutti? La quarta poltrona da tronista diè stata assegnata a Martina De Ioannon durante la puntata registrata mercoledì 4