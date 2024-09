Una villa alle Hawaii la Ferrari e anatre alla Nanchinese La bella vita di Linda Sun che a New York spiava per la Cina secondo l’Fbi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Se si trattasse di una sceneggiatura per uno spy-movie, gli ingredienti principali ci sarebbero tutti. Il nome della protagonista:Sun. Particolari: spia per la. Ruolo: funzionaria nella macchina amministrativa dello Stato di Newa fianco dei governatori. Stile di: le piace il lusso. A darle la caccia: gli agenti del. Tutto ciò, purtroppo per gli Stati Uniti, non è opera di fantasia ed ha conseguenze a largo raggio sui conflitti in corso.Sun esiste realmente, ha lavorato come collaboratrice di fiducia dei governatori Andrew Cuomo e Katy Ochul, e ora mette in imbarazzo l’intelligence a stelle e strisce. In un sussulto d’orgoglio,ha arrestato Sun accusandola di lavorare per Pechino con la complicità del marito, Chris Hu. Nel mandato di cattura di 64 pagine,Sun appare anche come Wen Sun, Ling Da Sun eHu.