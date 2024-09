Treno storico | viaggio nel tempo col Laveno Express da Milano Centrale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – DaMombello su un: è una domenica diversa quella proposta dalla Fondazione FS, che organizza periodicamente gite su vecchi locomotori che seguono la logica del trasporto turistico. Non a caso la destinazione per una gita fuori porta a portata di tutti è una delle località più rinomate della sponda lombarda del Lago Maggiore., in carrozza si parte! Il nuovo appuntamento con il, è per domenica 8 settembre: le antiche carrozze centoporte viaggeranno dalla stazione di-Mombello. La partenza del convoglio d’epoca è prevista alle ore 09.05 con fermate intermedie presso le stazioni di Rho (9.30), Busto Arsizio (9.48), Gallarate (9.55) e arrivo a-Mombello alle ore 10.25. Il ritorno da-Mombello è previsto alle ore 17.