Tragico schianto frontale Luigi muore a soli 23 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un grave incidente stradale si è verificato sulla Statale 106 Ionica nel territorio di Isola Capo Rizzuto, portando alla morte diScumaci, un giovane di 23originario di Botricello. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, lasciando sgomenta la comunità locale. La dinamica dell’incidente Scumaci era alla guida di una Fiat 600 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’Audi Q5. L’impatto è stato particolarmente violento: la Fiat 600 si è ribaltata e il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, morendo sul colpo. L’Audi Q5, sulla quale viaggiavano alcuni turisti, ha riportato dsignificativi. Due dei passeggeri sono rimasti feriti, ma fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Sono stati trasportati con le ambulanze del 118 all’ospedale di Crotone per ricevere le cure necessarie.