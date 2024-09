Tragico incidente in moto muore il virologo italiano

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un medico è morto in unstradale nella serata di ieri, martedì 3 settembre 2024. L’uomo viaggiava a bordo della suaquando, per cause ancora da accertare, si sarebbe schiantato contro delle auto in sosta. A nulla è servito l’intervento del personale del 118: ilciclista è morto sul colpo a causa delle numerose lesioni riportate. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Carne Simmenthal, richiamo alimentare: l’allerta del Ministero della Salute Leggi anche: “Mi è stato diagnosticato un cancro”: annuncio da brividi del famoso musicistaina Castellamare di Stabia, mortodi 39 anni Ilschianto è avvenuto in via Tavernola, a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, nella serata di ieri, intorno alle 20.