Temporali allerta meteo e crollo delle temperature a Milano e in Lombardia Poi il weekend a due facce

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Era attesa, è arrivata. La pioggia sta bagnando in queste ore la: nella notte aun lungo temporale con tuoni e lampi ha svegliato i cittadini per poi lasciare spazio al sole, mentre nelle province più settentrionali il maltempo continua. E non è finita qui, anzi. Per il pomeriggio di oggi, a partire dalle 14, è stata diramata un’gialla per il rischio. Tutta “colpa” di un vasto nucleo depressionario che si è isolato ed è sceso dall'Islanda verso l'Europa Occidentale, dove rimarrà per tutta la settimana, con un peggioramento domani – giovedì 5 settembre –, poi una rimonta della pressione, seppur relativamente incerta, tra venerdì e sabato, mentre domenica ci sarà un nuovo peggioramento. Ma vediamo le previsioni nel dettaglio dal sito ufficiale di Arpa