Tamberi torna al successo a Rovereto | Fa piacere Ora le finali di Diamond League

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Una serata speciale aper Gimboe Sintayehu Vissa. I due azzurri hanno vinto e incantato davanti al pubblico di casa nel salto in alto e nei 3mila metri al Palio della Quercia, mandando ottimi segnali sullo stato di salute dell’atletica italiana. Importante il ritorno alla vittoria per Gimbo, che era reduce dalla delusione del Golden Gala. Per il campione mondiale buona misura a 2.29, utile a battere il giamaicano Romaine Beckford che si è fermato a 2.26. Perla misura è stata ottenuta al secondo tentativo, poi a gara finita ha provato il 2.35 senza riuscirci. E’ comunque un passo avanti rispetto al 2.27 del Golden Gala.