Sommer in lizza per il Premio Yashin! Tutti i candidati

(Di mercoledì 4 settembre 2024)è fra i giocatori che possono vincere il, che sarà definito nella serata in cui si assegnerà anche il Pallone d’Oro. Il portiere dell’Inter è fra i migliori estremi difensori dell’ultimo anno. NOMINA DI SPICCO – C’è anche Yannfra ial, che celebra il miglior portiere dell’ultimo anno. L’estremo difensore dell’Inter figura tra le prime scelte in vista della cerimonia del prossimo 28 ottobre, quando sarà svelato anche il Pallone d’Oro. Riconoscimento, quest’ultimo, dove c’è anche Lautaro Martinez fra ie per molti è anche uno dei favoriti. France Football, che organizza l’evento, proprio in questi minuti sta dando gli annunci delle varie nomine a poco meno di due mesi dall’assegnazione.è il primo dell’Inter che finisce nelle categorie, ma di certo non sarà l’ultimo vista la grande scorsa stagione.