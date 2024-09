Sicurezza vertice in Prefettura dopo la rissa ad Angri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta questa mattina, presso ladi Salerno, a partire dalle 10 una riunione straordinaria del comitato per lae l’ordine pubblico dedicata in modo particolare al Comune didove, nel fine settimana scorsa, la degenerazione di unaha provocato il ferimento di quattro persone e il danneggiamento di un bar situato in Corso Italia. Si è trattato di un episodio isolato. I vertici delle forze dell’ordine, il prefetto Francesco Esposito ed il sindaco di, Cosimo Ferraioli si sono trovati d’accordo su questa analisi di quanto accaduto E che ha visto già i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore aver individuato i responsabili, che sono ora in attesa delle decisioni della magistratura.