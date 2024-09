Selvaggia Lucarelli trova video di Boccia a Montecitorio girati con occhiali smart Lei | Nulla di illegale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il caso Maria Rosariasi arricchisce di un nuovo filone. Oltre al giallo sui rapporti tra la donna e il Ministero della Cultura, spuntano dei singolariall’interno didalla mancata consigliera del ministro Sangiuliano. La particolarità dei filmati è che sono statinon con un comunephone ma conconcamera e microfono incorporati. In sostanza potrebbe trattarsi difatti di nascosto. A scovarli è stata la giornalista del Fatto Quotidiano. Oggi, mercoledì 4 settembre, il giornale diretto da Marco Travaglio dedica alla vicenda la copertina: “in Parlamento con-telecamera”, è il titolo. “di”, si difende su Instagram, che puntualizza come neglisi accenda una luce bianca quando è in corso la registrazione.