Scuola graduatorie e diplomi esteri Il caso degli insegnanti di sostegno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 settembre 2024 – Le scuole nel Lazio ripartiranno il 16 settembre: le vacanze sono finite, si torna in classe. Non tutti, però. Già, perchè c’è un esercito d’diprecari che rischia di rimanere a casa a causa del maxi-scorrimento didelle ultime settimane. Nel Lazio come in tutt’Italia. Ad oggi, le cattedre non sono state ancora assegnate (se ne parlerà dal 9 settembre in poi, con molta calma). E chi ha lavorato fino a giugno, potrebbe rimanere con le mani in mano fino a data da destinarsi. Motivo per cui è attualmente in corso una manifestazione con centinaia d’disotto il Ministero dell’Istruzione, sito in Trastevere. Casus belli? Il rinnovo delle, dovuti a “nuovi ingressi” inaspettati.