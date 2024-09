Sangiuliano | Quando il rapporto con Boccia è diventato un fatto privato ho bloccato la sua nomina

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il ministro della Cultura Gennaroammette di aver avuto una relazione privata con Maria Rosaria. Sarebbe questo il motivo per cui ladella donna a consigliera del ministro per i grandi eventi non è stata formalizzata. A riportare le parole diè il quotidiano La Stampa, che in un retroscena firmato da Niccolò Carratelli cita confidenze fatte dal ministro ad “amici collaboratori”. La relazione con, spiega l’esponente del Governo, “è il motivo per cui abbiamola suacome consigliera per i grandi eventi”. La donna, aggiunge, “aveva il curriculum e le carte in regola per svolgere quel ruolo, mala nostra reciproca stima professionale è diventata un, io per primo ho ritenuto di dover fermare tutto. Dovrebbero applaudirmi per questo”. “La cosa si è interrotta”, chiarisce il ministro.