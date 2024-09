Rubata l’uva malvasia della vendemmia | spariti quintali di grappoli pregiati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Vezzano (Reggio Emilia), 4 settembre 2024 – Ladri ‘tori’ all’opera ai danni di un’azienda agricola con sede a Vezzano sul Crostolo. Uno dei terreniazienda Monte Duro è stato preso di mira da ladri che hanno agito in un pregiato vigneto, rubando una notevole quantità di uvabiologica, che era destinata a diventare vino di qualità, tra i più, prodotti dalla Cantina di Puianello. Non è chiaro a quando possa risalire il furto, in quanto il campo in questione non è controllato quotidianamente. “Si tratta di un furto – spiega uno dei titolari, Devis Sassi – che deve essere avvenuto negli ultimi tre o quattro giorni. Solo con il passaggio sul posto ci siamo resi conto che qualcuno aveva rubato. E non si tratta, come può capitare spesso, di qualche passante che ha deciso di degustare qualche grappolo.