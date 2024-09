Reazione a Catena alta vincita per i Made in Meda grazie al ' congelato'

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Con il benvenuto di Pino Insegno e del pubblico in sala, si è aperta la puntata del 4 settembre di. Ancora per qualche mese il game show continuerà a tenere compagnia gli spettatori di Rai 1, regalando un po' di sentore estivo per i nostalgici delle calde serate appena trascorse. Protagonisti di questo appuntamento sono stati i campioniine le new entry Fabiana, Flavia e Serena chiamate ‘Ciacce'. Lafesteggiata a fine serata è stata molto densa! Le Ciacce provano ad eliminare iinLe Ciacce si sono conosciute tramite sociala questa trasmissione. La prima volta che si sono incontrate, queste tre ragazze hanno mangiato le ciacce a Perugia, per questo motivo si sono fatte soprannominare come la famosa pietanza umbra. Terminate le presentazioni, è iniziata la gara tra Giulia, Patrick e Filippo e Flavia, Serena e Fabiana.