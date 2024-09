Ragazza 15enne morta a Parma | uccisa da un’overdose di anfetamine E’ caccia allo spacciatore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Prime rivelazioni sulle ultime ore dellanella notte tra l’11 e il 12 agosto a casa di un amico con cui aveva passato la serata: laperdi, Mda per la precisione. Ad averlo stabilito sono stati gli esami tossicologici e l’autopsia. La giovane avrebbe assunto le sostanze mentre era in compagnia di amici. Ora è: i carabinieri sono sulle sue tracce, analizzando in primis le celle telefoniche che quella sera si sono agganciate nel quartiere Lubiana. Nessun capo di imputazione è stato emesso per l’amico 18enne, colui che ha lanciato l’allerta dopo la tragica scoperta a casa sua. Giunti sul posto, gli operatori diSoccorso avevano potuto solo constatare il decesso: era troppo tardi, il cuore aveva smesso di battere da tempo.