Qe ancora ribassi dei carburanti benzina self a 1798 euro

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Si registrano nuovisulla retecon le quotazioni internazionali dei raffinati in calo: in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 3 settembre, il prezzo medio praticato dellain modalitÃè 1,798al litro (1,799 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,779 e 1,823al litro (no logo 1,788). Il prezzo medio praticato del diesel è 1,673al litro (rispetto a 1,674), con i diversi marchi tra 1,656 e 1,696al /litro (no logo 1,665). Sul servito per lail prezzo medio praticato è 1,944al litro (1,945 la rilevazione precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,871 e 2,029al litro (no logo 1,848).