Protesta per l’errore dell’algoritmo ministeriale La replica | 493 assunzioni e 8 443 supplenti

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il presunto "malfunzionamentocontinua a infiammare le proteste dei docenti precari. Due giorni fa l’"occupazione" nell’atrio dell’Ufficio scolastico territoriale di via Soderini. Ieri il presidio, organizzato sempre da Adl Cobas, nella sede milanese dell’Ufficio scolastico regionale. A sollevare il malcontento è "la falla nel sistema" che avrebbe portato a nominare decine di insegnanti sulla stessa classe di concorso, negando ad alcuni di loro l’assegnazione di una sede lavorativa malgrado la posizione in graduatoria. "L’Ust di Milano non ha ancora accolto le richieste delle precarie e dei precari danneggiati dall’algoritmo e dalle cattedre disponibili ma non messe a disposizione nei tempi previsti", accusa il sindacato.