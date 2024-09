Pronti a riascoltare a rotazione i tormentoni del momento? Sul palco dell' Arena di Verona tutti i giovani protagonisti musicali dell' estate

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Voglia ditutte le canzoni estive? Appuntamento questa sera alle 21.00 su TV8 con la diretta di Radio Zeta Future Hits Live 2024, terza edizione del Festivala Generazione Z. L’evento – in diretta dall’di– sarà trasmesso anche su Sky Uno e in streaming su NOW e RTL 102. 5, al canale 36 del digitale terreste; in radiovisione su Radio Zeta, canale 266, e in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Tra i cantantia esibirsi con i loro, BigMama, Bresh, Clara, Petit, Emma, Gaia, Holden.