Permessi allattamento | guida pratica alla domanda e utilizzo

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Come funzionano i? Il Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro (articolo 39) di riconoscere alle lavoratrici madri ore di riposo con retribuzione a carico dell’Inps.I periodi in questione sono equiparati ai fini retributivi alle ore ordinarie di lavoro e assicuranolavoratrice il diritto ad uscire dall’azienda. I riposi, detti anche “”, possono essere eventualmente goduti dal padre lavoratore. Analizziamo la questione in dettaglio.