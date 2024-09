Nuovo segretario comunale a Cascina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 - Lunedì mattina è entrato in servizio il, il dottor Marco Ciancaglini, scelto dai Comuni die Montopoli Val d’Arno per sostituire il dottor Franco Caridi, che è stato pensionato d’ufficio dal Ministero dell’Interno all’età di 65 anni. Otto erano state le manifestazioni di interesse alla nomina e la scelta è caduta su Marco Ciancaglini,di fascia A, che vanta un curriculum di alto profilo. “La scelta del Ministero dell’Interno di collocare in pensione il dottor Caridi prima di quanto credessimo – ha sottolineato il sindaco Michelangelo Betti – ha costretto la nostra amministrazione e quella di Montopoli Val d’Arno a ricercare unche avesse le caratteristiche giuste per affrontare le sfide che ci aspettano.