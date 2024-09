Nuove sfide tra bar su Food Network

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 4 settembre 2024)dà appuntamento al bar. Sul canale 33 arrivano i nuovi episodi di Ci vediamo al bar con Giusina Battaglia e Paolo Briguglia. L’appuntamento è da domani ogni giovedì alle 22:00 per un totale di sei settimane. In questa nuova stagione di Ci vediamo al bar, Giusina, già volto del canale, e Paolo, attore che presto vedremo nella fiction I Fratelli Corsaro (con Beppe Fiorello), riprendono il loro viaggio alla scoperta della Sicilia per scoprire e giudicare le specialità di due bar. In ogni puntata, a suggerire i bar sono due clienti speciali, due persone che conoscono il proprio locale di fiducia come le loro tasche, due buongustai pronti a difendere le sorti del bar come i cavalieri dell’opera dei pupi. Sono I Paladini! Fondamentale per questa sfida sarà il giudizio della piazza, che assegnerà dei punti bonus alle specialità di uno dei due bar.