Monsters | Ryan Murphy porta su Netflix la storia di Lyle ed Erik Menendez

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dal 19 settembreporterà sul proprio catalogo: Ladied Erick, una serie true crime ideata da. Reduce dal grande successo ottenuto con “Dahmer“, il celebre filmmaker consi accinge are sul piccolo schermo un’altra inquietantevera di crimine. Di fatto, quella della famigliaè stata una di quelle terribili storie di crimine che hanno sconvolto gli Stati Uniti d’America per anni, tra retroscena clamorosi e segreti inenerrabili. Ed in effetti, questa nuova stagione della serie antologicaapproda suproprio nel 20° anniversario della condanna ai danni dei due fratelli.