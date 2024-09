Meloni | facciamo la storia no a errori

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 14.33 "Stiamo facendo la, dobbiamo esserne consapevoli.E questo non consentee passi falsi". Così la premier, all'esecutivo di FdI. Ribadisce che la Manovra sarà "ispirata alla serietà e responsabilità.Basta con sprechi ereditati dai governi di sinistra,hanno devastato i conti pubblici. Risorse destinate a imprese e famiglie" In Ue l'Italia non è isolata,"vieni rispettato se sei credibile, non accondiscendente". Certi che per Fitto ci sarà "ruolo di peso". Sui migranti:cambio di passo c'è stato,ridotti sbarchi e morti