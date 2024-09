Meloni a FdI facciamo la storia errori non sono consentiti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Noi stiamo facendo la, e dobbiamo esserne tutti consapevoli. E questo non prevede né pause né soste, ma tanto meno può consentiree passi falsi". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la premier Giorgianella sua relazione introduttiva all'esecutivo del partito.ha rimarcato tra le altre cose che "dobbiamo anche essere consapevoli che non ci viene perdonato nulla e che nulla ci verrà perdonato. Quando i nostri avversari non hanno trovato nulla per attaccare, hanno dovuto inventarsi di sana pianta notizie false per farlo. E quando qualcuno ha compiuto un passo falso, hanno utilizzato ogni strumento a disposizione per colpirci. Siamo sempre stati i giudici più implacabili di noi stessi, e dobbiamo continuare ad esserlo, perché l'occasione storica che ci hanno dato i cittadini non merita di essere sprecata per un errore, una distrazione o una sbavatura.