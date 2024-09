Medioevo a Valvasone da giovedì 5 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La trentaduesima edizione dista per cominciare e come da consuetudine degli organizzatori porta con sé intriganti novità e la prima è che l’amatissima rievocazione storica, evento che attira nel borgo medievale oltre ventimila persone, quest’anno aggiunge una giornata al programma e comincia già a partire da. I quattro giorni di eventi debutteranno con gli spettacoli infuocati del Fulgor Noctis, con mangiafuoco e giocolieri che si esibiranno in imperdibili prove d’abilità tra le fiamme nella piazza del Castello quindi si tratta di un’aggiunta e integrazione di programma da segnare nelle agende e taccuini.