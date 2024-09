LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Boggioni con il record paralimpico dei 50 rana SB3 altri cinque azzurri in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03 100 stile libero S7 femminili: nella seconda batteria presente Giulia Terzi, titolare del. 11.02 Andrii Trusov firma ilS7 in 27”31. Bicelli conquista comunque il pass per lacon il sesto crono. 10.59 Terzo posto per Bicelli: un discreto 29”13 alle spalle di Carlos Daniel Serrano Zarate e di Yevhenii Bohodaiko che dovrebbe bastargli per la. 10.56 Siamo già ai 50 sl S7 maschili: subito Federico Bicelli in corsia 5. 10,55 MONICA! Prova di forza STRARIPANTE dell’azzurra! 53”70, va ad aggiornare unche era fermo da VENTOTTO ANNI, dal 21 agosto 1996 con la giapponese Noriko Kajiwara! 10.51 La brasiliana Patricia Pereira dos Santos chiude con il miglior tempo in 58”82. 10.47 Spazio a Monicanei 50SB3, nella seconda batteria.